Прокуратура выяснит причины коммунального коллапса в двух поселках под Волгоградом

Из-за аварий на подстанциях люди остались без элементарных удобства. Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

Настоящий коммунальный коллапс случился утром 27 февраля в двух поселках Светлоярского района Волгоградской области. Прокуратура региона организовала проверку в связи с авариями на двух подстанциях, которые привели к остановке подачи электричества, водоснабжения и тепла жителям Светлого Яра и Райгорода.

Проснувшиеся в субботу жители райцентра Светлый яр и поселка Райгород обнаружили, что у них остыли батареи, нет воды и света. Аварии на подстанциях произошли в разное время и не связаны между собой. К вечеру коммунальный коллапс ликвидировали, но виновных накажут, если в ходе проверки найдут основания.

- В ходе проверки будет дана правовая оценка полноты и достаточности принимаемых мер, направленных на содержание объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечение бесперебойного ресурсоснабжения населения, - сообщили «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.