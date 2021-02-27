Поезд Санкт-Петербург – Волгоград задерживается из-за ДТП в Липецкой области

Поезд задержали на 2.5 часа. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Днем 27 февраля на станции Телегино в Липецкой области произошло ДТП на железнодорожном переезде - опрокинулся грузовик. Из-за этого движение поездов в оба направления несколько часов было перекрыто, а пассажирский поезд №89 Санкт-Петербург – Волгоград задерживается в пути почти на 2,5 часа.

- На график движения других пассажирских поездов ситуация не повлияла, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги. - Железнодорожники принимают все необходимые меры для ввода поезда в график.

За оставшееся время в пути поезд Санкт-Петербург – Волгоград вполне может сократить задержку. По расписанию состав должен прибыть на станцию Волгоград-1 около пяти часов утра 28 февраля 2021. Фактическое движение поездов встречающие пассажиров могут уточнить на официальном сайте РЖД на одноименной вкладке.