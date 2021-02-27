Аэропорт Волгограда возвращается к работе в обычном режиме

Аэропорт возобновил работу. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Больше суток аэропорт Волгограда не принимал и не выпускал рейсы из-за плотной пелены тумана. К вечеру 27 февраля погода наладилась, туман рассеялся, воздушная гавань возвращается к работе в штатном режиме. Самолеты взлетают и садятся, хотя по данным онлайн-табло несколько рейсов в Волгоград и из Волгограда еще задерживаются.

К 21 часу 27 февраля с пятичасовой задержкой в Волгограде ждут борт из Уфы. Задерживаются рейсы из Челябинска и Астрахани. Ночные и утренние рейсы, если не испортится погода, приземлятся по расписанию. Помимо обратных рейсов на вылет задерживаются авиарейсы в Сочи, Казань.

Напомним, из-за непогоды в Волгограде 26 и 27 февраля отменили несколько московских рейсов. Четыре самолета хотя и вылетели в Волгоград, но в итоге приземлились на запасных аэродромах в Ростове-на-Дону, Саратове и Минводах. Еще несколько бортов вернулись обратно, остальные рейсы задержали.