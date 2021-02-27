Дождь, туман и гололед: какая погода будет в Волгограде в последний день зимы

Морозы сменила слякоть. Фото: Архив "КП"

Последний день зимы в Волгограде и области будет промозглым, довольно сырым и серым. По прогнозу синоптиков Волгоградского ЦГМС, погода в Волгограде в воскресенье, 28 февраля 2021, будет дождливой. Ночью местами будут срываться дождь и снег, днем на большей части Волгоградской области снег сменится дождем и неприятной моросью. Температура воздуха ночью будет около нуля, днем - плюсовая.

В Волгограде ночью 28 февраля термометры покажут ноль и слабый плюс, днем воздух прогреется до +5 градусов. Довольно сильный юго-западный и западный ветер днем будет усиливаться порывами до 13 - 18 метров в секунду.

Волгоградскую область в последний день зимы накроет туман, ночью и утром ожидается гололед. Ночью температура будет колебаться от +3 до минус 2º, днем градусник будет в плюсе – от +1 до +6 градусов.

Напомним, из-за сильного тумана аэропорт Волгограда сутки не принимал и не выпускал самолеты. Авиасообщение возобновилось.