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Тариф на эвакуацию авто подорожал на 17% в Волгоградской области

Теперь за перемещение задержанного транспорта на штрафстоянку придется отдать больше 2 тысяч рублей
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Эвакуатор обойдется дороже.

Эвакуатор обойдется дороже.

Фото: Евгения ГУСЕВА

На 311 рублей и 30 копеек подорожала стоимость эвакуации задержанных транспортных средств в Волгоградской области с 26 февраля 2021 года. Согласно приказу комитета тарифного регулирования, базовый тариф на эвакуацию в Волгограде и области вырос сразу на 17 процентов и стал равен 2124,98 рубля. Он действует для всех видов транспорта за исключением маломерных судов.

- В приложении 1 к приказу цифры «1813,68» заменить цифрами «2124,98», - говорится в приказе ведомства.

Напомним, в последний раз тариф на эвакуацию транспорта в Волгограде пересматривали в декабре 2018 года. При этом за перемещение задержанного автомобиля или мотоцикла на штрафстоянку с волгоградцев в итоге могут взять и меньше. Ведь утвержденный базовый тариф применяется для проведения торгов по отбору исполнителя услуг в формате аукциона на понижение цены.

Автоновости