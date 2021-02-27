Тариф на эвакуацию авто подорожал на 17% в Волгоградской области

Эвакуатор обойдется дороже. Фото: Евгения ГУСЕВА

На 311 рублей и 30 копеек подорожала стоимость эвакуации задержанных транспортных средств в Волгоградской области с 26 февраля 2021 года. Согласно приказу комитета тарифного регулирования, базовый тариф на эвакуацию в Волгограде и области вырос сразу на 17 процентов и стал равен 2124,98 рубля. Он действует для всех видов транспорта за исключением маломерных судов.

- В приложении 1 к приказу цифры «1813,68» заменить цифрами «2124,98», - говорится в приказе ведомства.

Напомним, в последний раз тариф на эвакуацию транспорта в Волгограде пересматривали в декабре 2018 года. При этом за перемещение задержанного автомобиля или мотоцикла на штрафстоянку с волгоградцев в итоге могут взять и меньше. Ведь утвержденный базовый тариф применяется для проведения торгов по отбору исполнителя услуг в формате аукциона на понижение цены.