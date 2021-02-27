«Ротор» снова летит в Турцию

Футболисты продолжат тренировки в тепле. Фото: СК Ротор

Прошло всего несколько дней, как волгоградский «Ротор» вернулся с третьего сбора из Турции. И после победного матча с «Тамбовом» подопечные Александра Хацкевича вновь возвращаются из промозглой погоды в теплый и зеленый Белек. «Ротор» решил готовиться к первому домашнему матчу весны с подмосковными «Химками» на турецком побережье.

- Команда пробудет на средиземноморском побережье до 4 марта, - сообщили планы на ближайшую неделю в клубе.

- Пусть хоть в Китай едут, лишь бы сыгранность была, - говорят болельщики.

В планах у «Ротора» не только тренировки, но и контрольный матч с казахстанским клубом «Ордабасы». Товарищеская встреча пройдет в понедельник, 1 марта 2021.

А 6 марта в 16.30 волгоградский «Ротор» в рамках 21-го тура РПЛ принимает у себя «Химки». Билеты уже в продаже.