Волжский по числу заболевших ковидом вновь обошел Волгоград

В Волгограде уже почти 20 тысяч переболевших. Фото: Иван МАКЕЕВ

На сегодня в области минимальное с октября число заболевших коронавирусом. При этом Волжский (+53) вновь обошел миллионный Волгоград по числу заразившихся, хоть и на одного человека. В Камышине 18 новых случаев на 27 февраля. В целом новые случаи распределены по городам и 17 районам Волгоградской области. Также среди лидеров по числу новых ковид положительных пациентов оказались Ленинский (+13) и Старополтавский (+9) районы.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе, шесть человек заболели на сегодня в Новониколаевском, 6 – в Быковском, 5 - в Среднеахтубинском районах. По четыре заразившихся коронавирусом в Николаевском и Урюпинском, по три – во Фролово, Котовском и Новоаннинском районах, два – в Палласовском. Остальные пять районов записали в списки по одному пациенту с COVID-19: Алексеевский, Еланский, Дубовский, Серафимовичский и Жирновский.

Детей среди заболевших всего 13, молодежи еще меньше – 11 человек. А остальные возрастные группы ковид затронул поровну.