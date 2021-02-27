Три женщины и четверо мужчин умерли от ковида в Волгоградской области

Все пациенты скончались в больницах. Фото: Артем КИЛЬКИН

Снова в Волгоградской области зарегистрировано 7 смертей от коронавируса за сутки – уже который день печальные цифры на максимальной отметке. Среди умерших три женщины и четверо мужчин в возрасте от 53 до 78 лет. В географии летальных исходов на сегодня – все крупные города, Николаевский и Ленинский районы. В Волгограде, Волжском и Камышине умерли от ковида по одному человеку, в Михайловке – двое.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, у всех семерых пациентов основной причиной смерти стал коронавирус. У всех была пневмония и хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Среди жертв ковида на сегодня 59-летний житель Волгограда, которого сначала безуспешно лечили в поликлинике, затем в больнице Фишера. Такая же история у 78-летнего волжанина.

62-летняя и 53-летняя женщины из Михайловки первые дни лечились дома сами, так же как и 73-летний мужчина из Николаевского района, 72-летняя камышанка и 70-летний житель Ленинского района.