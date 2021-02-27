Волгоградцам предлагают выбрать парки и улицы для благоустройства

Парк "Долина" продолжат строить в Советском районе. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде уже утвердили планы на благоустройство этого года и начинают выбирать парки, улицы и скверы, которые будут обновлять в следующем году. На сайте мэрии города с 1 по 8 марта 2021 года пройдут общественные обсуждения. Волгоградцам предлагают выбрать общественные территории, которые они хотят видеть обновленными в 2022 году. Десять самых популярных из них вынесут на рейтинговое голосование, которое пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года.

- Территории, которые наберут больше голосов на рейтинговом голосовании, будут благоустроены в первую очередь, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

На сегодня волгоградцам предлагают 13 вариантов. Проголосовать каждый житель города сможет за три из них. Раздел для голосования появится на сайте мэрии 1 марта.

Напомним, в этом году работы уже начались на бульваре проспекта Жукова в Дзержинском районе. Продолжат обновление улицы Дзержинского на Тракторном, парка «Долина» и улицы Казахской в Советском. На Красном запланированы работы у Царицынской оперы и на улице Титова. В центре – в сквере 8 марта.