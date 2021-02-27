В Волгоградской области насчитали более 29 тысяч бездомных собак

Приютов для животных в регионе не хватает. Фото: Евгения ГУСЕВА

Комитет ветеринарии Волгоградской области опубликовал доклад по отлову и содержанию бездомных животных в регионе за прошедший год. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ, чиновники пересчитали всех безнадзорных собак. На сентябрь 2020 года на улицах городов и поселений региона бегали 29 тысяч 284 псов. Из них всего 1520 простерилизованы и с биркой в ухе. За год популяция безнадзорных животных в регионе уменьшилась на 565 особей.

Бездомных собак сейчас отлавливают по заявлениям жителей, больных – усыпляют, здоровых – стерилизуют и выпускают обратно на улицу. За год на всю область отловили 2314 собак. По данным доклада, в 2020-м на эти цели регион выделил 23 муниципалитетам 10 миллионов рублей. Профинансировали в итоге 9,75 миллиона, освоили на местах еще меньше – 9,6 миллиона рублей.

Не обошлось и без нарушений. Так, в Старополтавском районе 18 отловленных собак отправили в приют без осмотра ветеринара, а в Городищенском усыпили псов не в пункте эвтаназии, а прямо на улице. Но за это никого не накажут – сроки давности истекли.

По итогу главам муниципалитетов рекомендовали создать приюты для животных и привлечь к работе волонтеров, а жителям и особенно детям рассказывать о гуманном обращении с животными. Кроме того, обустроить места для выгула домашних кошек и собак, а также не допускать образования свалок.