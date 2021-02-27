Каток в пойме Царицы превратят в ролледром

Каток работает до марта. Фото: Андрей Еркин

Хотя каток в пойме Царицы в центре Волгограда и снабжен холодильным оборудованием, и может работать даже при плюсовых температурах, покататься на коньках здесь можно будет только в феврале. 27 и 28 февраля станут последними днями работы катка в 2021 году. А в марте на этом месте откроется ролледром. Прокатиться на роликах можно будет еще до Масленицы – провожать зиму в пойме Царицы волгоградцы будут 14 марта.

В парке «Раздолье» уже начали готовиться к запуску нового ролледрома.

- Ролледром будет выполнен в ретро стиле с множеством арт-объектов и архитектурной подсветкой. Уже приобретены четырехколесные ролики со светящимися колесами. Запуск планируем до Масленицы, - рассказал корреспонденту «КП-Волгоград» директор парка «Раздолье» Андрей Еркин.

Остальные ледовые катки Волгограда пока тоже не работают из-за нагрянувшего после морозов потепления, хотя еще надеются открыться в первые дни весны.