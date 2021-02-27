На набережной Волгограда столкнулись ВАЗ и иномарка

В больницу с травмами увезли 33-летнего мужчину. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Авария случилась вечером в пятницу на набережной имени 62-й Армии в центре Волгограда. Напротив спасательной станции в половине седьмого вечера столкнулись «одиннадцатая» и иномарка. 30-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2111» ехал в сторону 7-й Гвардейской и на повороте врезался в двигавшуюся навстречу Skoda Octavia.

- По предварительной информации, 30-летний водитель «ВАЗ-2111» при повороте налево не уступил дорогу, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.

В больницу с места ДТП бригада скорой помощи увезла получившего различные травмы 33-летнего пассажира «одиннадцатой».

За минувшие сутки на дорогах Волгограда и области произошло три серьезных аварии, в которых один человек погиб, двое пострадали. Кроме того, в течение дня 16 водителей сотрудники ГИБДД поймали пьяными за рулем.