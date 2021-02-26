Леголас, Соколиный глаз и Робин Гуд найдитесь: в Волгограде понадобились охранники-лучники

Много ли в Волгограде хороших стрельцов? Фото: Иван ВИСЛОВ

Для работы охранником нужно иметь не только лицензию на использование огнестрельного оружия. Оказывается, для этого нужны навыки стрельбы из лука. В Волгоградской области работодатель ищет себе в службу безопасности лучников. И это не шутка. Об открытии вакансии опубликовали на сайте hh.ru, сообщает «КП-Волгоград». Охранять надо не Тридевятое царство, а предприятие в Средней Ахтубе. И к потенциальным сотрудникам есть ряд требований. Во-первых, предпочтение отдают представителям знака «Стрелец» по зодиаку. Ну и, конечно, необходимо хорошо владеть луком и стрелами и иметь опыт работы в охране крупных промышленных объектов. Приветствуются награды в стрелковых турнирах.

Также у соискателей должно быть желание совершенствоваться в стрельбе на ходу, в положении лежа и даже на коне. Также предполагается проведение внутрикорпоративных турниров. Интересно, а их победителю будет полагаться сердце принцесс?

Собеседования с откликнувшимися на вакансию займут 2 часа – час в офисе, час – на стрельбище. Соискателям необходимо иметь точность попадания в цель не менее 80%.

Кто пройдет все испытания и устроится в охрану, выдадут удобную форму, лук и стрелы с транквилизаторами. А также полагается хорошее вознаграждение в 50 тысяч рублей в месяц.

- Почему лучники? Потому что мы чтим древние традиции и дух предков, а также считаем, что огнестрел – это оружие, недостойное мужчины, - сообщается в опубликованной вакансии.

В случае проникновения чужаков на территорию предприятия лучники должны стрелять для легкого поражения, а не казнить недругов.