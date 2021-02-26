В Волгограде суд отменил оправдательный вердикт присяжных московскому убийце

Житель Московской области Виктор Дроздов убил собственного тестя, проживающего в Волгоградской области. Забил до смерти. Но при этом его не отправили за решетку, а наоборот, оправдали. Такой вердикт ему вынес суд присяжных заседателей. Но прокуратура оспорила это решение и его отменили.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного суда, в сентябре 2019-го Дроздов приехал в Николаевский район Волгоградской области на празднование юбилей тестя. Там, в ходе веселья между мужчинами вспыхнула ссора, и Дроздов в порыве гнева нанес тестю множественные удары тупым твердым предметом по голове, шее и грудной клетке. От полученных травм волгоградец скончался. Казалось бы, вина москвича очевидна. Но присяжных смогли убедить в обратном.

- Сторона защиты на заседаниях представила убитого в негативном свете. Кроме того, они предоставляли информацию, порочащую показания экспертов и даже поставили под сомнение компетентность медиков, которые оказывали помощь потерпевшему. Также судом апелляционной инстанции установлено, что присяжные не соблюдали порядок совещаний при рассмотрении данного дела. На основании этого Волгоградский областной суд отменил оправдательный приговор Николаевского райсуда, который вынужден был вынести такое решение на основании вердикта присяжных. Сейчас уголовное дело отправлено на новое разбирательство в тот же суд, но в другом составе, - сообщают «КП-Волгоград» в областном суде.