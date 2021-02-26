В Волгограде из-за расширения дороги выкупают земельные участки

Работы на улице Ангарской пройдут в течение 2021 года Фото: Эдуард Пальгунов

Мэрия Волгограда выкупит у горожан земельные участки. Это необходимо для расширения дороги на улице Ангарской в Дзержинском районе. Там за 195 миллионов рублей увеличат число полос с двух до четырех. Работы пройдут на участке в 860 метров от трамвайного кольца на улице Римского-Корсакова до автозаправки по адресу Ангарская, 162а. Реконструкция дороги затронет несколько земельных участков. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, полностью выкупят только 2 объекта, остальные частично.

- Один участок площадью порядка 18,5 тысяч квадратных метров уменьшится всего на 900 квадратных метров, второй площадью порядка трех тысяч квадратных метра уменьшится на тысячу квадратных метров, - добавили в мэрии.

Также власти выкупят 6 гаражей и одно нежилое здание. Для оценки стоимости недвижимости привлекут независимых лицензированных экспертов. При расчете выкупного платежа учтут среднюю рыночную стоимость земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости, фактическое состояние построек, расположение участка, наличие коммуникаций. После собственникам предложат заключить договоры о выкупе.

Во время реконструкции дороги кроме ее расширения и укладки асфальта бригады сделают новую систему освещения, тротуары, построят съезды и примыкания. Закончить работы на улице Ангарской планируют до конца 2021 года.