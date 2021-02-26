В Волгоградской области увеличилось число жертв от коронавируса

Пандемия унесла жизни 760 волгоградцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области коронавирус продолжает убивать людей. Снижение заболеваемости на уровень смертности никак не влияет. 26 февраля подтвердились 7 смертей от COVID-19 и двусторонней пневмонии, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе. Скончались трое мужчин и 4 женщины. При заражении пациенты надеялись выздороветь после самолечения. Но ковид был сильнее. По-прежнему вирус остается смертельным для пожилых людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем, органов дыхания. Однако убивает COVID-19 и волгоградцев среднего возраста.

49-летняя жительница Иловлинского района с проблемами с сердцем решила заняться самолечением при первых признаках вируса. Но спустя несколько дней она все-таки обратилась за медпомощью. Ее госпитализировали в инфекционный госпиталь. Но было уже поздно. 73-летний и 88-летняя жители Волжского также предпочли сами побороть коронавирус. Но уже через неделю кареты скорой помощи отвезли их в больницы.

На пятый день болезни за медпомощью обратился 57-летний житель Дубовского района. Его госпитализировали в госпиталь в Волжском. Несколько дней оставалась один на один с вирусом 67-летняя пенсионерка из Михайловки, которая впоследствии оказалась на больничной койке ковидного стационара. 67-летняя камышанка 4 дня лечилась самостоятельно, после чего вызвала неотложку. Ее отвезли в госпиталь, где спасти пациентку уже не смогли. Думал, что само пройдет, 69-летний пенсионер из Старополтавского района. Он не принимал никаких лекарств на протяжении недели после заболевания, а потом пошел в поликлинику. Медики направили его в ЦРБ. Но было уже поздно.