На строительство корпуса лучевой терапии для онкобольных в Волгограде выделили 400 миллионов рублей

Уже в 2021 году в Волгограде приступят к строительству нового радиологического корпуса на базе областного онкоцентра, расположенного по улице Землячки. Обойдется он бюджету почти в 400 миллионов рублей, из которых третья часть денег пойдет на покупку современного оборудования. Об этом «КП-Волгоград» узнала из документации, представленной на сайте Госзакупок. Тендер уже объявили, ищут подрядчика.

Как сказано в проекте, новый корпус будет отдельностоящим, трехэтажным, причем один из них будет подземным, а два – надземных. Рядом с ним предусмотрено строительство дизельной электростанции, а также обустройство проездов и тротуаров, и парковки на 13 машино-мест. Правда, здесь есть одно «но»: ради нового корпуса спилят более 30-ти деревьев (тополя, вязы и яблони), которые сейчас растут на участке.

В корпусе будет 10 коек для дневного стационара, при этом он рассчитан на посещение 80 пациентов в день.

Построить новый корпус должны за 16 месяцев с момента заключения контракта, где-то в концу 2022 года. Поэтому и финансирование проекта рассчитано на два года: 83 миллиона рублей выделяют в этом году, и 310 миллионов – в 2022-м.

Отметим, что после открытия радиологического корпуса волгоградцам больше не надо будет ехать в Москву или Питер для прохождения лучевой терапии, что очень облегчит жизнь онкобольным людям.

Напомним, что на базе онкодиспансера сейчас достраивают еще один новый корпус – лечебно-диагностический. Открыть его обещают уже в 2021-м.