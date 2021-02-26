Под Волгоградом загорелся дом: погибли два пенсионера

Трагедия произошла накануне, 25 февраля, в Котовском районе Волгоградской области: в сгоревшем доме обнаружили тела двух мужчин в возрасте 71 и 66 лет.

Известно, что около девяти часов утра в станице Лапшинской по улице Первомайской внезапно вспыхнул один из домов. Очевидцы позвонили в экстренные службы, на место выехали спасатели. К моменту из приезда одна из небольших комнат была полностью охвачена огнем. Видимо, там и находились погибшие.

- Пожарные расчеты 43-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 09:21 часов, - уточнили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Отметим, что за минувшие сутки спасатели выезжали на 12 серьезных происшествий, связанных с возгораниями домов, квартир, бань, сараев. В ведомстве напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, в случае ЧП звонить по номеру «101».