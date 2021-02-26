За год 12 волгоградцев умерли на рабочем месте

В 2020 году в Волгоградской области зафиксировано 338 несчастных случаев на производстве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедший – 2020-й – год в Волгоградской области зафиксировано 338 несчастных случаев на производстве. 12 человек в буквальном смысле умерли на рабочем месте, 37 – получили тяжелые травмы, 289 – травмы легкой степени. Такую неутешительную статистику приводят в волгоградском региональном отделении Фонда социального страхования РФ.

К сожалению, травмы на работе – у нас не редкость. А знаете, какой несчастный случай считается самым распространенным на наших предприятиях? По данным Фонда соцстраха, это падение с высоты. В прошлом году в Волгоградской области произошел 151 такой случай. В списке самых редких – поражение электрическим током (три случая за минувший год).

Все пострадавшие на производстве получают страховые выплаты. Единовременное пособие получили 114 волгоградцев на сумму 24 миллиона рублей.

- Также фондом выплачено 86 692ежемесячные выплаты на общую сумму 689,1 миллиона рублей, - добавляют в ФСС.

Отметим, что с 1 февраля 2021 года единовременная выплата составляет 108 600,51 рублей, ежемесячная — 83 502,9 рубля. Кроме этих денег, работодатели обязаны компенсировать пострадавшим сотрудникам расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию. Так, в 2020 году путевки в реабилитационные центры Волгограда, Анапы, Пятигорска и Астраханской области получили 822 волгоградца.

- Еще 15,5 миллиона рублей составили дополнительные расходы на лекарства для 914-ти пострадавших на производстве, - сообщает Фонд.