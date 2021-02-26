Гололед и +6 градусов: в Волгоград и область возвращается тепло

После двадцатиградусных морозов в Волгоградскую область, наконец вернется тепло. Как сообщили «КП-Волгоград» синоптики Волгоградского ЦГМС, и днем, и ночью 27 февраля практически во всем регионе сохранится плюсовая температура.

В некоторых районах области ожидается потепление от +1 до +6, в темное время суток столбик термометра приблизится ближе к нулю, в отдельных частях – до -2º. В самом Волгограде днем будет +3...+5º, а ночью 0...+2º. Однако погода обещает быть пасмурной из-за осадков, лишь иногда волгоградцев порадует солнце. Подпортит ее мокрый снег, дождь и морось.

- Возможны туман, ночью и утром местами гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица, - прокомментировали в ЦГМС.

Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах, соблюдать ПДД, а также не ставить машины под деревьями.