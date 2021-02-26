Цифровые технологии активно внедряют в сельском хозяйстве Липецкой области

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

На встрече собрались представители компаний, производящих оборудование и программное обеспечение для сельхозпроизводства, руководители и специалисты сельхозпредприятий, эксперты в области цифровизации АПК и технологий точного сельского хозяйства. Липецкая область была выбрана неслучайно. По информации Минсельхоза РФ регион стал лидером среди субъектов, использующих элементы цифрового сельского хозяйства по итогам 2019 года. Цифровые технологии на территории области внедряют КФХ «Байгора», КХ «Речное», ООО «Сельхозинвест», ГК «Трио», ООО «ЛАПК».

Цифровизация сельского хозяйства Липецкой области осуществляется по нескольким направлениям: осуществление государственных услуг в электронном виде, мониторинг земель сельскохозяйственного назначения современными цифровыми методами, оцифровка полей, внедрение системы точного земледелия и оснащение сельскохозяйственной техники спутниковыми системами навигации. Она способствует росту эффективности производства продукции и повышению качества всего комплекса проводимых работ, обеспечивающих сельскому хозяйству конкурентные преимущества.

«Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня – это инновации, наука, эффективное управление, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Внедрение цифровых технологий позволяет выйти на качественно новый уровень эффективности. Повышаются количественные и качественные показатели, и при этом снижаются затраты на производство».

Цифровая трансформация агропромышленного комплекса Липецкой области реализуется во взаимосвязи с национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации». Минсельхоз РФ в текущем году вводит в эксплуатацию информационную систему цифровых сервисов АПК. Информационная система как модуль национальной платформы АПК позволит повысить эффективность администрирования в отрасли, скорость доведения средств до аграриев и прозрачность процессов предоставления мер господдержки, сократить затраты сельхозпроизводителей на предоставление отчетности. Планируется, что уже к 2022 году электронная подача цифровых заявок на субсидии будет доступна в 84 регионах страны, 100% отраслевой отчетности будет подаваться через личный кабинет сельхозпроизводителя, до 75% субсидий и 50% льготных кредитов будут оформляться в цифровом виде.

Участники встречи узнали о современном оборудовании и технике для точного земледелия, системе управления приготовлением и раздачей кормов на фермах КРС, системе инструментального контроля и мониторинга в АПК. Передовые предприятия Липецкой области поделились опытом практического применения цифровых технологий в своих хозяйствах.

«Цифровое сельское хозяйство - это перспектива и путь развития региона, по которому следует идти, охватывая все больше предприятий – отметил начальник регионального управления сельского хозяйства Олег Долгих. - Несмотря на достигнутые результаты, работа по цифровой трансформации сельского хозяйства в регионе продолжится. Мы будем развивать инфраструктуру, готовить кадры и обеспечивать сельхозтоваропроизводителей современной техникой, которая может использовать цифровые технологии. Нам необходимо управлять всей информацией и процессами в режиме реального времени и обеспечивать дальнейший технологический прорыв в отрасли».