Адвокат из Волгограда подкупил свидетелей за бутылку: убийца остался на свободе

48-летнего адвоката из Волгограда судят за подкуп свидетелей по уголовному делу об убийстве. Как установили следователи, юрист защищал подозреваемого в совершении тяжкого преступления, но в своей работе зашел слишком далеко. Вместо того, чтобы искать доказательства его невиновности, правозащитник пошел другим путем: предложил свидетелям деньги и спиртное.

- Он решил склонить к даче ложных показаний двух основных свидетелей обвинения. Взамен обещал щедро заплатить: одному 100 тысяч рублей, а второму – бутылку спиртного, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

В итоге очевидцы обманули судью и присяжных, ввели их в заблуждение, заявив, что не видели подозреваемого на месте преступления, хотя до этого говорили обратное. И хоть процессуальная проверка расставила все на свои места (адвоката поймали), его подзащитного оправдали. Прокуратура требует пересмотра дела в связи с незаконными действиями юриста.