Волгоградка за рулем «Шкоды» сбила пенсионерку

Пенсионерка попала в больницу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

25 февраля около семи часов вечера в Ворошиловском районе Волгограда 30-летняя женщина за рулем «Школа Октавия» сбила 82-летнюю пенсионерку. Это произошло, когда автоледи ехала по улице Циолковского в сторону Ким. Напротив дома №2 пожилая женщина вышла на проезжую часть в неположенном месте.

После дорожного инцидента на место аварии приехали полицейские и врачи «скорой помощи». Пенсионерке потребовалась госпитализация.

- В результате ДТП пешеход с травмой доставлена в медицинское учреждение, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Отметим, что в четверг инспекторы ГИБДД поймали 23 водителя в состоянии алкогольного опьянения, также зафиксировали 658 нарушений правил дорожного движения. Помимо этого на трассах Волгоградской области произошло три аварии, в которых есть пострадавшие.