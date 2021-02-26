Таксиста из Москвы поймали под Волгоградом с полкило героина

Героин был расфасован по дозам. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

24-летний житель Москвы и два его сообщника из Таджикистана стали фигурантами уголовного дела, связанного с незаконным оборотом наркотиков. Молодого таксиста из столицы в начале февраля задержали на посту ДПС в Городищенском районе, когда он ехал в сторону Московской области: у него в машине нашли порошкообразное вещество. Позже эксперты выяснили, что это героин. Как оказалось, полкило незаконного груза он вез двум наркоторговцам.

- По имеющейся информации, они должны были получить партию наркотика в Нальчике для последующего сбыта на территории Кабардино-Балкарской Республики. Для их задержания волгоградские оперативники выезжали в Нальчик, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Пока следователи собирают доказательства их вины и ищут других лиц, причастных к данному преступлению, все трое будут находиться под стражей. Каждому грозит приличный срок – до 20 лет тюрьмы.