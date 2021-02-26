В Волгограде владельца SQ оштрафовали на 50 тысяч за ковидные нарушения

Маска на тренажере не нужна, а вот рециркуляторы в зале должны быть. Фото: Малена МАРТЫНОВА

В Волгограде Роспотребнадзор выписал 50 тысяч рублей штрафа владельцу Центра здоровья и отдыха SQ за нарушение противокоронавирусных мер. Причиной стало то, что индивидуальный предприниматель Шмавонян не обеспечил в залах для занятия спортом обеззараживание воздуха.

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области нагрянуло с проверкой в здание SQ на улице Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе. В комплексе здесь имеются гостиница, бар, ресторан, сауны, солярий, бильярд и бассейн. Но нарушения инспекторы нашли в тренажерном зале, который работал несмотря на отсутствие рециркуляторов. За это владелец SQ заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей по части 2 статьи 6.3. КоАП РФ.

- Решением Ворошиловского районного суда ИП Швамонян А.А. привлечен к административной ответственности. Постановление вступило в законную силу, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном Роспотребнадзоре.