В Волгограде конфликт двух водителей на дороге закончился уголовным делом

Разборки на дорогах – не редкое явление, как в Волгограде, так и за его пределами, но случившееся в Советском районе города-героя дошло до уголовного дела, которое завели на одного из водителей. А все из-за того, что в порыве гнева он помял чужую машину.

Произошло это на улице Волгоградская. Женщина сделала замечание автовладельцу, который припарковал свою машину, перегородив проезд. Но на требование убрать автомобиль, мужчина отреагировал неадекватно. В порыве гнева он ударил ногой по водительской двери иномарки волгоградки, в результате чего образовалась вмятина.

Женщина пошла с заявлением в полицию на буйного соседа.

- Участковый быстро нашел обидчика. Им оказался местный 45-летний житель. Мужчина не стал отрицать содеянное, оправдываясь, мол, сделал это, разозлившись на замечание женщины, - рассказывают в региональном Главке.

Но ответственности ему не избежать. Ущерб, нанесенный им, оценили в 5 тысяч рублей. И на волгоградца завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

- Санкция данной статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы, - уточняют в ГУ МВД по региону.