Волгоградские родители задолжали своим детям 2,3 миллиарда рублей алиментов

2,3 миллиарда рублей – такую сумму алиментов задолжали нерадивые волгоградские родители своим детям на начало 2021 года. И хотя это почти на сто тысяч меньше, чем год назад, сумма все равно огромная. А ведь за каждым этим рублем – судьба ребенка.

- По состоянию на январь 2021 года в Волгоградской области числится 12 570 родителей, которые не выполнили долг перед своими детьми и не выплатили вовремя алименты, - такие неутешительные цифры приводят в региональном управлении ФССП.

Судебные приставы, конечно же, используют все свои возможности и полномочия, чтобы принудить горе-отцов и матерей погасить долги перед детьми, но не всегда это в их силах.

- Каждый должник должен задуматься над тем, что не выплаченные алименты - это не полученное ребенком музыкальное или художественное образование, не купленные им коньки или велосипед, игрушки, фрукты или одежда. Это отсутствие возможности для нравственного и образовательного роста тысяч детей, от которых зависит в будущем уровень жизни пенсионеров, их жизни - сегодняшних нерадивых родителей, - говорят в УФССП. - Не портите отношения со своими детьми, заботьтесь о них, даже если вы не живете вместе, участвуйте в их жизни, прислушивайтесь к проблемам. Ведь дети это самое дорогое, что может быть в жизни.