В Волгограде отложили суд по делу об убийстве из-за ссоры в чате

Роман Гребенюк скончался в больнице после жестокого избиения. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Рассмотрение уголовного дела об убийстве из-за ссоры в родительском чате отца школьницы Романа Гребенюка в Волгограде вновь перенесли на неделю. Процесс затягивается по причине очередной неявки адвоката. Один из защитников оказался в этот день занят в другом процессе.

- Сегодня отложили судебное заседание по ходатайству стороны защиты. Следующее судебное заседание назначено на 2 марта 2021 года в 11 часов, - сообщила корреспонденту «КП-Волгоград» руководитель объединенной пресс-службы областных судов Екатерина Вальковская.

Напомним, конфликт между родителями шестиклассниц Анной Мелконян и Романом Гребенюком разгорелся в родительском чате 23 октября. После письменной перепалки с оппонентом Анна пожаловалась мужу и брату. Сначала ее мужчины полдня засыпали Романа Гребенюка угрозами. А вечером пришли в банк, где в присутствии множества свидетелей Арсен Мелконян нанес «обидчику» сестры несколько сокрушительных ударов в голову. Муж Анны Арман Смбатян смотрел на жестокое избиение, готовый прийти шурину на помощь.

Спустя неделю Роман Гребенюк скончался в больнице, а вся троица теперь на скамье подсудимых. Арсен Мелконян вину признает лишь частично, Анна и Арман считают себя невиновными.