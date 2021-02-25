За убийство супругов и поджог дома волгоградца отправили в колонию на 18 лет

40-летний волгоградец Игорь Волков – рецидивист со стажем. На его счету не только ограбление, кража и порча имущества, он также убил двух человек. За что его суд и отправил за решетку на долгих 18 лет.

Эта криминальная история произошла в Урюпинске Волгоградской области 14 марта 2019 года. В тот день Волков распивал спиртное с приятелями – мужчиной и его сожительницей– в их доме. За очередной рюмкой между собутыльниками разгорелся скандал, Волков стал избивать хозяина.

- От нескольких ударов в голову владелец дома потерял сознание и упал. Женщина в этот момент успела выбежать на улицу, но Волков ее догнал. Он и нанёс несколько ударов руками и ногами в область головы и грудной клетки, от чего волгоградка скончалась на месте. После этого подсудимый вернулся в дом и подпалил вещи, а сам ушел. Дом в итоге сгорел дотла вместе с хозяином, - сообщают «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Кроме того, как установили следователи, в феврале 2019-го Волков открыто похитил сумку у жительницы Урюпинска, а за два дня до убийства устроил дебош в доме своей сестры.

- Буквально 12 марта он повздорил с сестрой и устроил в ее доме погром: выбил окно, входную дверь и проломил стену. А еще он разбил мобильный телефон племянника, - добавляют в СУ СК по Волгоградской области. - Установлено, что Волков уже был неоднократно ранее судим, в том числе за разбой, кражи и причинение побоев. В местах лишения свободы в общей сложности он отбыл больше 10 лет.

- Свою вину в ограблении и порче имущества Волков признал, а вот в убийстве и поджоге дома – нет. Но факты доказывали обратное, и суд приговорил его к 18,5 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года, - уточняют в суде. Добавляя, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.