Морозы сменят дождь и гололед: какая будет погода в Волгограде 26 февраля

Водителям и пешеходам лучше передвигаться с осторожностью. Фото: Алексей ФОКИН

После рекордных за несколько последних лет морозов жителей Волгограда ждет резкая перемена погоды. По данным прогноза Волгоградского ЦГМС, минусовые температуры днем сменятся на плюс, хотя ночью 26 февраля в Волгограде еще будет морозно. Ожидают синоптики и все сопутствующие «удовольствия» - снег, переходящий в дождь, гололед и сильный ветер.

Ночью 26 февраля в Волгограде будет не так морозно, как в предыдущие дни – до минус 7-9 градусов. А уже днем воздух прогреется до плюс 1-3 градуса. Но западный ветер не даст почувствовать тепла – порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. Сквозь облака в пятницу будет проглядывать солнце, а осадки, местами довольно ощутимые, накроют всю область.

При этом некоторые районы Волгоградской области погрузятся в туман. Ночью и утром 26 февраля местами ожидаются метели и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ночью в регионе термометры покажут минус 6 -11 градусов, местами еще ударят морозы до минус 15. А днем в области будет уже от нуля до плюс 5 градусов тепла. Не обойдется без гололеда. Так что водителей и пешеходов просят передвигаться с осторожностью.