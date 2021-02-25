Видимость до 300 метров: дорожники предупреждают волгоградцев о тумане

На смену морозам и снегу идут дожди. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Есть две новости: хорошая – на смену аномальным морозам в Волгоградскую область идет потепление, плохая – из-за перепада температур снег превратится в дождь, что приведет к гололеду и осложнит движение по трассам. К тому же синоптики обещают густой туман. Как сообщают «КП-Волгоград» в компании Упрдор Москва-Волгоград, они уже привели дорожную технику в режим повышенной готовности для ликвидации последствий непогоды.

- По прогнозу в Волгоградской области 26 февраля ожидается снег, местами переходящий в дождь, а также порывистый ветер до 15 метров в секунду. Возможно ухудшение видимости до 300-500 метров из-за тумана, - уточняют в дорожной организации.

Но уверяют, что техника готова к обработке трасс. На дороги Волгоградской области в случае необходимости Упрдор Москва-Волгоград готов вывести 184 единицы техники.

При этом призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, и не создавать препятствий для работы дорожной техники.

ВАЖНО

В случае нештатных ситуаций на трассе вы можете обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград в Волгоградской области: (8442) 50-31-22.