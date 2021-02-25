За два дня в волгоградские больницы поступили 13 человек с обморожениями

Не все волгоградцы безболезненно перенесли аномальные морозы. Фото: Татьяна АЛЕКСЕЕВА

На юге России, да и не только, в последние дни бушуют рекордные морозы. В Волгограде 23 и 24 февраля столбик термометра опускался ниже 20-градусной отметки, а местами по региону ночью и вовсе до небывалых -34 градусов. К сожалению, не все смогли безболезненно перенести эту аномальную стужу: за эти дни в волгоградские больницы с обморожениями поступили 13 человек. Такие данные «КП-Волгоград» предоставили в региональном управлении здравоохранения.

- Непосредственно в День защитника Отечества - 23 февраля - в больницы Волгограда с обморожениями госпитализировали 4 человек. 24 февраля поступили еще четверо с такими же симптомами. Еще пять человек с обморожениями обратились в этот день в больницы Волжского, - уточняют информацию в облздраве.

К счастью, по прогнозу волгоградских синоптиков, уже завтра, 26 февраля, морозы начнут отступать из нашего региона. И, если в области местами еще будет холодно – до минус 15 градусов, то в Волгограде столбик термометра уже поднимется до плюсовых отметок.