В Волгограде открывают еще один «Кванториум»: первый школьный

Занятия будут проходить в школьных кабинетах, но во внеурочное время. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде появится третий по счету «Кванториум», при этом он будет первым таким школьным центром. Открывают его в школе №55 «Долина знаний», расположенной в Советском районе.

Как рассказывают в региональном комитете образования, науки и молодежной политики, в этом «Кванториуме» ребята смогут получать дополнительные и углубленные знания по таким предметам, как «Биология», «Физика» и «Химия», а также по двум курсам - «Хайтек», «Гео-аэро».

- Занятия будут проходить в школьных кабинетах, только во внеурочное время. Для их переоснащения закупят 1500 единиц техники, а педагоги пройдут дополнительное обучение, - уточняют в администрации региона. И добавляют, что в перспективе школьный «Кванториум» расширит свои возможности и сможет вести исследовательскую работу в рамках совместных проектов с «Точками роста», «Домом научной коллаборации» и стационарными «Кванториумами».

Посещать этот центр смогут 350 детей.