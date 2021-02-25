Более тысячи елок сдали на переработку волгоградцы

Елку можно не просто выбросить, а отправить на переработку. Фото: УО

На старый Новый год ТРЦ «Акварель» в Волгограде запустил акцию в поддержку приюта для животных и поставил на своей парковке специальный контейнер для сбора елок. За это время жители города отдали на переработку более тысячи новогодних деревьев. Переработанные в щепу елки и сосны перерабатывают в щепу на подстилки для животных приюта «Хвостатый дом», который признали лучшим приютом для животных России за 2020 год.

Если вы относитесь к волгоградцам, которые решили как можно дольше продлить в своем доме новогодние праздники, то пора подумать и, возможно, все же разобрать елку. К тому же осталось всего несколько дней, когда ели и сосны в Волгограде можно сдать на переработку.

Пункт сбора елок на переработку до 1 марта работает на парковке «Акварели» рядом с кольцом «добро пожаловать». Оставить здесь елочку можно с 8 часов утра до 23.00.

Помочь собакам и кошкам из «Хвостатого дома» можно не только осыпавшимися елками. Есть много способов сделать доброе дело.