В Волгоградской области в феврале число жертв коронавируса достигло 145

За последние сутки в Волгоградской области скончались трое мужчин и 3 женщины Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области не уменьшается смертность от коронавируса. В феврале жертвами пандемии стали уже 145 пациентов, а за все время распространения вируса умерли 753 волгоградца. 25 февраля подтвердились 6 летальных исходов, сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе. Скончались трое мужчин и 3 женщины. Самой молодой было 47 лет. У всех погибших были хронические проблемы с сердцем, эндокринной или мочевыделительной системами.

47-летняя жительница Волжского при первых симптомах вируса пошла в поликлинику, где ей назначили лечение на дому. Но от него женщине стало только хуже, а госпитализация уже не спасла. Также сначала амбулаторно лечился по назначению врача 71-летний пенсионер из Михайловки. Только оно не помогло, как и последовавшая реанимация в стационаре. 76-летняя волжанка и 72-летняя жительница Николаевского района решили заняться самолечением, которое не помогало. Они обратились к медикам, которые направили их в больницы. Но время было упущено.

При первых признаках недомогания пошли к терапевтам 67-летний мужчина из Палласовского района и 70-летний житель Котовского района. Врачи не видели причин для госпитализации. Однако прописанное лечение на дому усугубило состояние пациентов. Их не удалось спасти в ковидных госпиталях.