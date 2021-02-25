В Волгоградской области увеличили пособие на похороны

Размер социального пособия в регионе увеличился на 376 рублей. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С 1 февраля 2021 года в Волгоградской области увеличится социальное пособие на погребение, и будет составлять 6,5 тысяч рублей. Об этом "КП-Волгоград" узнала из постановления губернатора Волгоградской области, опубликованного на сайте администрации региона.

Отметим, что с сентября 2020-го и по настоящий момент в Волгограде размер пособия на похороны составляет 6124 рубля. Таким образом, сумма выплаты увеличится на 376 рублей.

Кроме того, с 1 февраля увеличивается и сумма возмещения, которую получают специализированные фирмы за услуги по гарантированному перечню услуг на погребение, установленному законом РФ. И также составит 6,5 тысяч рублей. До этого сумма возмещения составляла 6 тысяч 196 рублей.

Повышение связано с постановлением Правительства РФ, согласно которому устанавливается процент индексации всех пособий, выплат и компенсаций в 2021 году»