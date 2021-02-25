До конца мартовских праздников коронавирусные ограничения в Волгоградской области не снимут

Волгоградцы, как и все россияне, с нетерпением ждут одного – снятия ограничительных мер из-за коронавируса, возврата к прежнему укладу жизни. Конечно, в условиях, когда нет опасности массового заболевания. Однако на брифинге 25 февраля заявили: никаких решений о снятии ограничений на сегодняшний день не приняты, до окончания мартовских праздников все останется по-прежнему. При этом о третьей волне пандемии говорить преждевременно, отметили в облздраве.

- Волгоградская область имеет такие же тенденции, как и другие субъекты РФ. На сегодняшний день ситуация выглядит стабильной, количество заболевших постепенно снижается, в связи с чем мы возвращаем койки в штатный режим работы. Пока никаких предпосылок для скачка нет. Но как себя поведет вирус в конкретный период времени мы сказать не можем, - прокомментировал «КП-Волгоград» зампредседателя облздрава Николай Алимов.

Ограничения будут снимать поэтапно и в зависимости от рисков распространения инфекции: будут учитывать как эпидситуацию, так и выполнение показателей Роспотребнадзора по статистике заболевших и выздоровевших.