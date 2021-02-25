На юге Волгограда начали строить локальное очистное сооружение

Фото: Администрация Волгограда

Еще одно локальное очистное сооружение появится в Волгограде. Его начали строить в Красноармейском районе на водовыпуске рядом с Сарептенским затоном. Сейчас специалисты огородили стройплощадку и проводят планировку территории. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, затем рабочие начнут разработку котлована глубиной около десяти метров. В него бригады установят основной модуль. После ввода сооружения в эксплуатацию оно сможет очищать 400 литров ливневых стоков в секунду, которые текут в Волгу. Вода будет проходить 3 ступени очистки от песка, твердого мусора и остатков нефтепродуктов.

Напомним, в Волгограде возводят сеть локальных очистных сооружений в рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». Уже завершилось строительство в Ворошиловском районе на водовыпуске на улице Калинина. Основные работы позади в Центральном районе в створах улиц 13-й Гвардейской дивизии и Гагарина. Продолжается возведение очистных сооружений на улицах 7-й Гвардейской и Землянского, а также на улице Грамши в Тракторозаводском районе. На острове Голодный строят комплекс биологической очистки. В городе надеются, что благодаря всем этим объектам уровень загрязнения Волги станет меньше. Сооружения позволят ежегодно очищать свыше миллиона тонн стоков, которые идут в Волгу.