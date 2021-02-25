Сколько привито от коронавируса в Волгограде и области на 25 февраля: тысячи людей в листе ожидания

Тысячи волгоградцев ждут своей очереди на вакцинацию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сегодняшний день в Волгоградской области развернуто 57 прививочных пунктов, где можно сделать бесплатную вакцинацию от коронавируса, отчитались 25 февраля в облздраве. Но многие волгоградцы, записавшись на первые прививки, до сих пор ждут своей очереди и даже не знают, когда их пригласят на первый этап (их два с разницей в три недели). При этом вакцина в регион поступает регулярно.

- С начала вакцинации поступило 60121 доза, в том числе 500 «ЭпивакКороны», остальные – «Спутник V». Получили первые дозы практически 41 тысяча человек, полностью завершили вакцинацию – 13866 человек, - прокомментировал «КП-Волгоград» заместитель председателя комитета здравоохранения Николай Алимов на брифинге.

В ведомстве подчеркнули, что запланировано привить не менее 60% населения Волгоградской области, исключая детей до 18 лет и тех, у кого имеются противопоказания. Однако волгоградцы жалуются на то, что их позиции в листе ожидания после записи вызывают недоумение на фоне того, что и препаратов, и прививочных пунктов достаточно: счет идет на тысячи желающих, которые стоят в очереди.

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