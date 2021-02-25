Обсуждения продолжаются: мэрия Волгограда продлила переговоры с концессионером школьных столовых

Концессионер обещает сделать школьные столовые комфортными Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде продлили обсуждение условий передачи в концессию школьных столовых. Переговоры будут вестись до 5 марта 2021 года. Об этом сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на опубликованное постановление на сайте администрации города. Власти продолжают проводить совместные встречи с ООО «Школьное кафе», которое выступило с предложением взять в концессию ряд столовых в школах Волгограда.

Сейчас все столовые в общеобразовательных учреждениях города находятся в муниципальной собственности. В случае подписания соглашения с ООО «Школьное кафе», компания в рамках муниципально-частного партнерства обновит оборудование в пищеблоках и организует качественное питание для учеников. Концессионер планирует забрать 23 пищеблока в 22 школах сроком на 20 лет. А в течение двух лет он обновит их, потратив 300 миллионов рублей. При этом все помещения останутся в собственности муниципалитета.

Добавим, учредителем ООО «Школьное кафе» является «Виво Маркет». Компания занимается столовыми и буфетами при предприятиях и учреждениях. «Виво Маркет» основали в 2018 году. Среди его направлений – изготовление полуфабрикатов и кулинарной, буфетной, кондитерской продукции.