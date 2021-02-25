В Волгограде эвакуировали ТРК «Европа сити молл»

Всех посетителей вывели из ТРК. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Утром в четверг, 25 февраля 2021, в торгово-развлекательном комплексе «Европа сити молл» в центре Волгограда случился переполох. Как сообщили «КП-Волгоград» очевидцы, незадолго до полудня в здании ТРК сработала пожарная сигнализация, поэтому всех посетителей и персонал эвакуировали из здания. Людей было довольно много, но обошлось без эксцессов. К тому же, как потом оказалось, пожара в торговом центре не было.

- Никакого пожара в торгово-развлекательном комплексе «Европа сити молл» нет, сообщений о возгорании не поступало, - успокоили в МЧС.

Скорее всего, срабатывание пожарной сигнализации было ложным или проверочным. Однако многие покинувшие по тревоге торговый комплекс волгоградцы из-за сильного мороза решили не ждать на улице, пока их пустят обратно в ТРК, и остались без занятий, кино и шопинга.