В Волгоградской области подорожали помидоры, лук, яблоки, куры и рыба

Баранина в регионе стала выгодней, а куры дороже Фото: Михаил ФРОЛОВ

Очередная неделя принесла новые изменения цен в магазинах и на рынках Волгоградской области. Ряд основных продуктов питания снова подорожал. Как сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградстате, с 15 по 24 февраля выросли цена на 3% у яблок и на 4,86% у помидоров. Фрукты в среднем сейчас стоят 88,4 рубля за килограмм, а красные овощи - 154,5 рублей. На 2,23% подорожали репчатый лук, почти на 2% куры и на 1,26 % мороженная рыба. На 1,56% увеличилась стоимость на сахар, возможно, из-за этого подорожали и конфеты на 2,32%.

Но не все на прилавках становится дороже. Кое-что на прошедшей неделе стало выгодней. На 4,13% подешевел черный чай байховый, на 4,63% - фруктовые консервы для детского питания и на 2,68% – овощные консервы для малышей. На 1,43% снизилась стоимость на баранину. Килограмм в среднем стоит почти 366 рублей. На 1,58% стало выгодней пастеризованное молоко.