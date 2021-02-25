Движение пригородных автобусов начали показывать в Волгограде Яндекс.Карты

На Яндекс.Картах появился транспорт Волжского.

Жители Волгограда и Волжского теперь могут всего за пару кликов узнать, где едет нужный им автобус или трамвай, и когда он появится на ближайшей остановке, чтобы не мерзнуть на морозе в ожидании общественного транспорта. В приложении Яндекс.Карты для Волгограда добавили новые возможности: теперь можно отслеживать движение не только городских, но и пригородных автобусов. А в Волжском на карте появились городские автобусы и трамваи.

- Благодаря алгоритму прогнозирования, информация о движении транспорта обновляется каждые 30 секунд, - сообщили «КП-Волгоград» в сервисе.

На сегодняшний день Яндекс.Карты показывают, как движется весь городской общественный транспорт Волгограда, а также 33 пригородных маршрута. В Волжском жители могут отследить более 30 городских маршрутов. Сервис доступен как в мобильном приложении, так и в веб-версии карт.