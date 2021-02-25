В центре Волгограда произошла тройная авария: женщина в больнице

В аварии пострадала пассажирка. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 24 февраля, на трассах Волгоградской области произошло три аварии, в которых пострадало четыре человека. Погибших нет. В одном из дорожных происшествий виновником оказался 45-летний водитель «Лады Гранты». Около десяти ночи он ехал по проспекту Ленина со стороны улицы Гагарина в сторону Порт-Саида в Центральном районе Волгограда. Напротив дома №21 он потерял управление над машиной и врезался в припаркованную «Ладу Приору».

- От удара «Ладу Приора» отбросило на впереди стоящую автомашину «Ниссан» под управлением 47-летнего водителя. В результате 31-летняя пассажирка «Приоры» доставлена в больницу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Женщине оказали необходимую медицинскую помощь. Отметим, что за минувшие сутки инспекторы ГИБДД зафиксировали 605 нарушений ПДД, также задержали 17 нетрезвых автомобилистов.