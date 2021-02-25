Приставил нож к горлу: на волгоградского фельдшера напал пациент

Пациент напал на фельдшера. Фото: Юлия Данильченко

Инцидент случился 24 февраля в одной из квартир многоэтажного дома в по улице Константина Симонова в Дзержинском районе Волгограда: на 23-летнего фельдшера, приехавшего по вызову, напал пациент. Он приставил нож к горлу медика и стал требовать вколоть ему психотропное вещество, которое также обладает обезболивающим действием. Сотруднику «скорой» ничего не оставалось, кроме как повиноваться. После инъекции пациент успокоился, а фельдшер позвонил в полицию.

- Прибывший на место происшествия наряд патрульно-постовой службы задержал подозреваемого – 43-летнего неработающего местного жителя, ранее неоднократно судимого, в том числе за убийство, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

На мужчину могут завести уголовное дело по статье «Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ». Если это случится, он может загреметь в тюрьму на 15 лет.