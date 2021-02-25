Глава Липецкой области Игорь Артамонов дал старт проекту «Обучающая экспедиция»

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Старт новому проекту дали глава Липецкой области Игорь Артамонов и директор департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ, руководитель Клуба Лидеров России «Эльбрус» Татьяна Дьяконова. Команды губернаторов, финалистов и победителей конкурса «Лидеры России» будут обучаться методологии «Сервис-дизайн». В результате они смогут совместно найти решения конкретных задач в своих областях. Задача для участников проекта от Липецкой области – повышение благосостояния малоимущих семей. Игорь Артамонов пообщался с участникам проекта в режиме видеоконференции и обозначил необходимые задачи.

«Нам нужно вместе протестировать задачу, улучшить эффективность тех проектов, которые мы уже запустили и которые собираемся выполнять. Мы уже работали с этой программой год, и у нас наработан определённый опыт. Мы финансировали программу по нескольким направлениям: жизненная ситуация, переобучение и предпринимательская активность. Люди чаще всего хотели получить материальную помощь, но это не каждый раз выводило их на уровень, при котором они переставали быть малоимущими. Вам придется много поработать и найти решение сложной задачи», - сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Участники проекта уже погрузились в суть задачи, выбрали капитанов команды, собрали необходимые данные и провели первые лекции по методологии «Сервис-дизайн». Это программа обучения по созданию проектов на основе анализа ожиданий пользователей. С помощью глубинных интервью с жителями региона участники сессии смогут смоделировать прототип решения конкретной проблемы. В ближайшее время в регион приедет команда лидеров, которые будут на месте проходить стажировку и находить решения конкретных задач.

Запуск пилотов проекта «Обучающая экспедиция» запланирован еще в трех регионах страны: Курская область, Камчатский край и Курганская область. В результате пилотных проектов будет составлена «белая книга» кейсов, где каждый субъект сможет описать свой опыт решения конкретной ситуации, который впоследствии смогут использовать другие регионы для решения подобных вопросов на своей территории.

В сентябре 2018 года победители конкурса «Лидеры России» совершили восхождение на гору Эльбрус. И создали клуб с одноименным названием для решения социальных задач, стоящих перед страной. В сентябре 2019 года победители второго сезона конкурса поднялись на западную и восточную вершины Эльбруса в рамках ежегодной традиции клуба, а в 2020 году водрузили знамя Победы на гору. Сегодня в клубе 335 человек, все могут реализовывать социальные проекты, обучаться у лучших управленцев и обмениваться идеями и ресурсами в рамках неформальных встреч. В портфеле клуба – более 10 проектов, в которых участвуют более 32 000 человек и 60 регионов России. Социальные проекты Клуба: «Уроки Лидерства», «Моя родная школа», «Финансовая грамотность», «Боевая слава», «Доступный театр», «Делай чудо», «Программа «Наставничество». Программы нетворкинга для «Лидеров России»: «Деловое сообщество», «Завтрак с наставником», «Восхождение на Эльбрус».