«Боялись, что не приживется»: волгоградские волонтеры пристроили бездомную собаку в Швецию

До и после. Фото: волонтеры.

В Волгограде идет настоящая война между защитниками собак и теми, кому более 20 тысяч бездомных бродяг не по душе. В городе немного частных приютов, и совсем нет государственных. Однако волонтеры делают все от них зависящее и творят настоящее добро. Мы не раз писали о судьбах питомцев приютов «Помощь Бучу» и «Хвостики»: им нередко удается не просто найти дом, а вообще покинуть Россию и уехать в ту же Швецию или США. Даже несмотря на пандемию и ряд запретов.

- Наш Босс был давно забронирован в Швецию, как только это выяснилось, мы его забрали домой из приюта. Но Босс боялся всего и это стало проблемой, - рассказали «КП-Волгоград» волонтеры. Речь об одном из спасенных в прошлом мае щенке на берегу Волги (всего зоозащитники тогда подобрали шесть «хвостиков»).

- Отправляли его с дрожащим сердцем и мыслями: если что-то пойдёт не так, заберем обратно. Нервничали мы все! Но первое видео из дома повергло нас в шок: он лежал на спине на диване и подкидывал игрушку. Улыбался и был счастлив, - радуются волонтеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Десант добрался до Швеции»: волгоградским собакам в коронавирус открыты все границы. Семь бездомных животных из Волгограда отправили в заграничные семьи (подробности).