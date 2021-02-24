Камышанин выплатил алименты, испугавшись исправительных работ

Житель Камышина, у которого остался ребенок от прошлого брака, настойчиво уклонялся от выплаты алиментов, не считая своим отцовским долгом помогать в содержании сына. Мать ребенка не стала мириться с этим обстоятельством и подала на алименты. К тому времени долг достиг 73 тысяч рублей. Сейчас механизмы воздействия на родителей, которые уклоняются от своих законных обязанностей, действуют эффективно.

- Судебные приставы активно применяют к должникам по алиментным платежам меры административного воздействия, предусматривающие наказание в виде ареста, обязательных работ или штрафа, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УФССП по Волгоградской области.

Дело дошло до суда. Как только алиментщик услышал вердикт – 50 часов исправительных работ – тут же нашел необходимую сумму. Впоследствии он все до копейки перечислил бывшей супруге.