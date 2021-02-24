Квартиры дорожают: цена квадратного метра в новостройках Волгограда выросла до 50 тысяч рублей

В Волгограде и области отмечается рост цен на квартиры. Волгоградстат опубликовал статистику, согласно которой в последнем квартале 2020 года один квадратный метр в новостройке стоил 50,3 тысяч рублей, а на вторичном рынке – 43,9 тысяч рублей.

Так, в третьем квартале прошлого года новое жилье стоило на тысячу дешевле (за квадратный метр), квартиры в старых домах также были немного дешевле (на 700 рублей за квадрат). При этом волгоградцы до пандемии более активно тратились на жилье в новостройках. Специалисты отмечают, что это происходило благодаря льготной ипотеке.

- Среди регионов Южного федерального округа Волгоградская область находится на 6 месте по ценам на первичном рынке жилья и на 7 месте на вторичном рынке, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградстата.

По подсчетам дороже всего квартиры обходятся жителям Севастополя (82,5 тысячи рублей за метр), а дешевле всего недвижимость стоит в Калмыкии (34,7 тысяч рублей).