Под Волгоградом археологи нашли стоянку древнего человека

Фото: ГБУ «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры»

На левом берегу Дона во Фроловском районе Волгоградской области археологи сделали удивительную находку – стоянку древнего человека, которая датируется периодом мезолита-неолита (несколько тысяч лет до нашей эры). На площади около десяти тысяч квадратных метров, которую исследовали ученые, нашли более тридцати единиц различных каменных орудий.

- Среди находок есть нуклеусы, скребки, бифасиальные орудия, микролиты, отщепы, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГБУ «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры».

Сотрудники центра уже отправили в комитет охраны объектов культурного наследия необходимые документы, чтобы этот памятник вошел в реестр.

Заведующий сектором археологии музея-заповедника «Старая Сарепта» Станислав Ремизов подчеркнул уникальность находки, ведь в нашем регионе не так много подобных памятников (в Камышинском и Иловлинском районах). Местонахождение «финальных периодов каменного века» необходимо досконально изучить.